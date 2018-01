Mărturiile femeilor care au născut în Moldova (III)

16:01

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Portocaliu de precipitații puternice, intensificări ale vântului și depuneri de lapoviță. Atenționarea este valabilă pentru perioada 17 ianuarie, ora 18.00 – 18 ianuarie, ora 8.00, în special pentru raioanele din centru și sud ale țării. Totodată, meteorologii au stabilit Cod Galben pentru alte opt raioane din nord-vestul Republicii