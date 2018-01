HOROSCOP: 3 zodii care se cred Dumnezeu pe Pământ

11:10

Acest explorator și-a luat GoPro-ul și detectorul de metale căutând comori sub apă. În ultima sa scufundare, sub o cascadă la un loc popular turistic, el a găsit monede, un cuțit, ochelari de soare și un iPhone 6s PLUS care, cât de uimitor nu ar fi, dar era în stare funcțională. Documentându-și aventurile pe YouTube…