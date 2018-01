Situația creată de ninsorile de azi: Aproape 300 de localități fără energie, iar transportul circulă cu întârzieri

17:30

Experţii financiari internaţionali consideră că 2018 va fi un an cu riscuri în creştere, principala cauză fiind deteriorarea contextului geopolitic şi implicit intensificarea confruntărilor politice sau economice, in paralel cu intensificarea amenintarilor cibernetice si a riscurilor de mediu, potrivit raportului The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum.