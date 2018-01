Încălzirea globală nu e un mit: ONU ne anunță că ultimii trei ani sunt cei mai calzi înregistrați vreodată

14:15

Iata, asadar, care sunt cele 3 zodii care se vor casatori in acest an: Leu Un aventurier prin definitie, nativul Leu isi revine, in sfarsit, cu picioarele pe pamant in acest an. Termina cu viata haotica si decide sa se aseze la casa sa, sa isi intemeieze o familie, sa aiba parte si el de linistea unui camin. Isi va dori sa fie respectat si va obtine tocmai stabilitatea de care are nevoie. Cununia va fi stabilita dupa jumatatea lunii august. Balanta 2018 este anul in care persoanele nascute in zodia Balantei vor simti nevoia sa ia totul de la zero. Se vor indragosti si isi vor dori rapid un viitor comun cu persoana iubita. Astfel ca vor face planuri de nunta inca din primavara si vor pune totul la punct pentru ca pana in septembrie sa isi si uneasca destinele. Practic, nu vor mai sta mult pe ganduri, nu vor mai cantari asa cum faceau odata, ci se vor baza pe intuitie. Varsator Varsatorul nu va sta mult pe ganduri atunci cand va veni vorba despre casatorie. Va spune DA din prima pentru ca e indragostit pana peste urechi, iremediabil. E convins ca si-a gasit sufletul pereche, astfel ca in iunie-iulie va fi gata de marele moment al vietii lui. Mariajul va scoate tot ce e mai bun din el. Va fi foarte implicat in relatia amoroasa si va face tot ce-i sta in putinta pentru a o intari, potrivit ele.ro.