Pachetul de legi intitulat „Stop Soros” a fost adoptat de Ungaria

13:30

Acesti oameni plini de ei sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii: Taur Unul dintre cei mai increzuti oameni este nativul Taur. Nu isi cunoaste limitele si nu admite ca poate sa greseasca. E convins ca poate sa faca orice, ca ii este permis orice, lucru care il transforma intr-un nesuferit de cele mai multe ori. Se infurie daca cineva ii contesta rezultatele, meritele. Isi ia nasul la purtare foarte usor si se ridica pe sine mai presus de toti ceilalti. Leu Un arogant fara pereche este si nativul Leu. Adora sa fie in centrul atentiei, sa fie urcat pe un piedestal si admirat pentru ca e convins ca nu e nimeni mai bun, mai frumos, mai inteligent decat el. E convins ca Dumnezeu l-a trimis pe Pamant si de aceea isi aroga puteri divine. Considera ca toate meritele pentru ceea ce se intampla bine in lume i se cuvin si de aceea vrea sa fie in permanenta laudat. Capricorn Cine e ca el? Nimeni! Cel putin asa crede Capricornul, care isi imagineaza ca nu exista om mai destept ca el, motiv pentru care va fi mereu ingamfat, mereu cu nasul pe sus. E drept ca multe dintre realizarile sale se datoreaza chiar inteligentei sale, insa are si noroc. Tinde sa isi exagereze meritele. Are o parere excelenta despre sine si e in stare sa calce in picioare orgoliul celor din jur pentru binele sau, potrivit ele.ro.