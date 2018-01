55 de localități din 13 raioane, deconectate parțial de la energia electrică. Toate traseele naționale, practicabile

19:10

Șeful Căilor Ferate Ruse și partenerul liderului „Partidului Nostru”, Vladimir Yakunin este una din persoanele implicate în războiul informațional hibrid dus de către Kremlin în Europa. Aceasta se arată într-un raport prezentat de Senatul SUA privind atacurile Rusiei asupra proceselor democratice din Europa, inclusiv implicarea în campaniile electorale. Raportul a fost studiat de către Jurnalistul […] The post Partenerii de la Moscova ai lui Usatîi ar fi agenți ai Moscovei în războiul hibrid contra Occidentului appeared first on Moldova.org.