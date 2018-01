19:00 #ȘtireaZilei cu Dorin Galben

13:20

Pe 14 ianuarie, președintele raionului Strășeni, Mihail Popa, împreună cu șefii subdiviziunilor Consiliului raional Strășeni, au avut o întâlnire de The post O mică unire! Raionul Strășeni și Consiliul Județean Prahova vor semna un acord de colaborare appeared first on 10TV.