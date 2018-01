În Moldova va fi implementat conceptul poliției comunitare

Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne presupune crearea unui parteneriat între poliție pe de o parte și societatea civilă, administrația publică locală, mediul de afaceri pe de alta. Scopul implementării conceptului de poliție comunitară, potrivit ministrului Alexandru Jizdan, este de a identifica mai ușor problemele cetățeanului și de a-i oferi soluții optime.„O perioadă îndelungată, poliția era percepută de cetățeni ca un organ care doar pedepsește omul, nu exista această percepție de grijă din partea polițistului. Prin urmare, am venit cu acest concept nou de poliție comunitară, după ce am studiat experiența internațională. Inițiativa are menirea de a apropia poliția de societate”, a explicat Alexandru Jizdan.În conformitate cu planul de acțiuni aprobat, în fiecare primărie din localitate vor fi create grupuri de specialiști, care vor avea misiunea de a monitoriza situația din comunitate.

