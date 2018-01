Polonia: Judecătorii Curții Supreme denunță reformele „neconstituționale” din justiție

15:50

Decizia organizației The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) de a a acorda premiul Maiei Sandu, a stârnit nedumeriri în rândul internauților de la Chișinău. Or, premiul i-a fost acordat fostului ministru al Educației pentru așa-numitele reforme realizate de către Sandu în sistemul de învățământ, care au presupus închiderea școlilor și abuzarea intimității elevilor prin instalarea camerelor de filmare în sălile de BAC ...