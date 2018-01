Partenerii de la Moscova ai lui Usatîi ar fi agenți ai Moscovei în războiul hibrid contra Occidentului

09:50

Grav accident rutier la Anenii Noi. În urma acestuia au decedat cinci persoane, printre care și un minor, iar alte două persoane sunt transportate la Spitalul de Urgență Chișinău. Accidentul s-a produs în această dimineață pe Drumul Național R2, Chișinău-Bender, în apropierea satului Todirești. Din informațiile preliminare, se cunoaște că șoferul unui automobil Audi se […] The post Grav accident rutier la Anenii Noi. Patru adulți și un minor au decedat appeared first on Moldova.org.