Fostul procuror al municipiului Chișinău îi dă replica lui Tănase

11:00

Victor Lutenco, Consilierul Municipal din partea Partidului Popular European din Moldova,a anunțat pe pagina sa de Facebook că și-a depus cererea de demisie din Consiliul Municipal Chișinău."Astăzi mi-am depus cererea de demisie din funcţia de consilier municipal Chişinău. Le urez mult succes, inspiraţie şi voinţa colegilor mei din Consiliu, din Executiv şi din societatea civilă. Multe idei, obiective, planuri am reuşit să le realizez, altele - mai puţin. Nu renunţ la ele: voi continua să mă implic, să ajut, să contribui cât voi putea. Le mulţumesc foarte mult tuturor celor care au avut încredere în mine, cu care am lucrat împreună şi cu care am reuşit să schimbăm lucrurile spre bine”, a scris Lutenco.Lutenco nu a menționat care este motivul plecării sale din funcție.