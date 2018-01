(video) Cai obligaţi de stăpâni să tragă în direcţii diferite două căruţe legate între ele

16:30

Lungmetrajul "The Post: Secretele Pentagonului/ The Post", de Steven Spielberg, cu Meryl Streep şi Tom Hanks în rolurile principale, a fost interzis în Liban, cu câteva zile înainte de premiera care urma să aibă loc la Beirut, informează The Hollywood Reporter.www.mediafax.ro. O sursă din comisia de cenzură a declarat că filmul a fost interzis din cauza unei liste de "boicotare a Israelului". Spielberg s-ar afla pe această listă de când a lansat filmul premiat cu Oscar "Lista lui Schindler/ Schindler's List" (1993), unele scene din acest lungmetraj fiind turnate în Ierusalim. Chestiunea interzicerii noului film al lui Spielberg a fost transferată ministrului libanez de Interne, care ar putea să anuleze decizia comisiei de cenzură. Spre deosebire de actriţa Gal Gadot, al cărei film "Wonder Woman" a fost interzis în Liban în mai 2017, Spielberg nu este cetăţean israelian şi nu a activat în armata acestui stat. Compania Italia Film urma să lanseze filmul "The Post" în Liban pe 18 ianuarie. Un purtător de cuvânt pentru compania de producţie a lui Spielberg, Amblin Entertainment, a spus că nu comentează situaţia, pentru că nu s-a primit o notificare oficială în acest sens din partea distribuitorului libanez. Sursa din comisia de cenzură a declarat că decizia este uimitoare, pentru că, în ultimii trei ani, cel puţin cinci filme regizate sau produse de Spielberg au fost acceptate de cenzori şi abia acum s-a vorbit despre includerea acestuia pe "lista de boicotare" a Israelului. Atât "Marele uriaş prietenos/ The BFG" (2016), cât şi "Podul spionilor/ Bridge of Spies" (2015) - două dintre cele mai recente filme regizate de Spielberg - au fost difuzate în cinematografele libaneze. Filmul "The Post" prezintă culisele publicării, în 1971, în The Washington Post a "Pentagon Papers" (documentele Pentagonului, n.r.), care prezentau minciunile privind implicarea SUA în războiul din Vietnam. Meryl Streep joacă rolul lui Katharine Graham, publisherul ziarului, iar Tom Hanks, pe cel al editorului Ben Bradlee. În cazul filmului "Wonder Woman", de Patty Jenkins, guvernul libanez a motivat că starul lungmetrajului, actriţa Gal Gadot, a făcut parte din armata Israelului, aşa cum se cere, de altfel, tuturor cetăţenilor din această ţară. Producţia Fox "The Post: Secretele Pentagonului/ The Post" se află, în prezent, pe poziţia a doua în box office-ul nord-american de weekend, cu încasări de 18,6 milioane de dolari în primele trei zile de la lansarea în cinematografe.