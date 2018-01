ACCIDENT lângă Chetrosu: patru persoane au fost rănite (FOTO)

10:30

Ofițerii Direcției Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul Sud, au destructurat un grup criminal organizat, implicat în comercializarea drogurilor în regiunile de sud a țării și anume în orașul Cahul, satul Crihana Veche, raioanele Cahul, Taraclia și alte localități. Ca urmare a mai multor percheziții, la domiciliile persoanelor suspecte, au fost confiscate aproximativ 3 kg de droguri, în special paie de mac, marijuana și metadona, ș.a.. Totodată, au fost depistate și confiscate instalații utilizate la prelucrarea drogurilor, consumarea lor, dar și mijloace speciale de comunicare, utilizate la comiterea infracțiunii. În total au fost identificați și reținuți 5 membri a grupării criminale cu vârsta cuprinsă între 35-60 de ani, cărora le-au fost aplicate măsuri preventive sub forma de arest. Acțiunile persoanelor reținute vor fi cercetate în interpretarea Articolului. 217/1 al. (4) lit. b), d) Cod Penal, care presupune pedeapsă sub forma de închisoare pe un termen de până la 15 ani. Gruparea criminală a fost documentată timp de aproape cinci luni. Ofițerii din cadrul INI și procurorii PCCOCS oficiul Sud, întreprind măsuri speciale pentru identificarea și altor membri ai grupării criminale.