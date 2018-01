Caz tragic în capitală. Cadavrul unei persoane- găsit în urma unui incendiu izbucnit pe str. Pietrarilor

13:20

Arheologii au o ipoteza neasteptata despre ce se afla in interiorul incaperii secrete din Piramida lui Keops.Recent, oamenii de stiinta au identificat un urias spatiu gol in interiorul Marii Piramide de la Ghiza. Incaperea secreta, descoperita cu ajutorul unor scannere speciale, are o lungime de 30 de metri si se afla chiar deasupra coridorului principal, care duce spre camera funerara a regelui.Acum, arheologii coordonati de Giulio Magli, profesor la Universitatea Politecnico di Milano, cred ca au aflat si se afla in aceasta incapere misterioasa. Este vorba de un tron, menit sa-l ajute pe faraonul decedat sa ajunga in Lumea de Dincolo.Conform unui text antic descifrat de curand, faraonul trebuie sa treaca "prin portile cerului si sa stea pe tronul sau din fier" inainte de-a ajunge la Steaua Nordului. Astfel, incaperea descoperita recent ar avea doar un rol simbolic, important pentru ritualurile funerare din Egiptul antic, dar nu si o functie practica.