De ce Igor Dodon nu este tras la răspundere penală?

11:20

Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP.