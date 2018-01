Un nou atac chimic în Siria

18:50

O alertă privind un atac iminent cu bombă a fost trimisă din greşeală locuitorilor din Hawaii. Zeci de minute a domnit panica în statul american din Oceanul Pacific. Mulţi oameni au crezut că îşi trăiesc ultimele clipe și au început să-i sune pe cei dragi sau să se adăpostească pe unde au găsit. „Ameninţare de rachetă balistică în Hawaii. Puneţi-vă imediat la adăpost. Acesta nu este un exerciţiu”, acesta este mesajul primit de locuitorii din Hawaii, SUA, pe telefoanele mobile, de la autorități. După circa 40 de minute, autorităţile au anunţat că a fost vorba de o alarmă falsă, dar sentimentul de panică a rămas. Comandamentul militar american a transmis că a fost o eroare umană. „S-a produs o eroare şi a fost emisă o alarmă falsă către telefoanele mobile, televiziuni şi radio. A fost o procedură la schimbarea de tură, când trebuie să se asigure că sistemul funcţionează. Un angajat a apăsat butonul greşit. Este un fapt nefericit şi regretabil. Vom căuta să vedem cum putem să îmbunătăţim procedurile pentru ca aşa ceva să nu se mai întâmple”, a declarat a declarat David Ige, guvernatorul din Hawaii. Localnicii insulelor din Pacific nu îşi permit însă să se joace cu aşa ceva. Coreea de Nord s-a lăudat de multe ori că rachetele ei le pot lovi oricând. Oamenii simpli, dar și persoanele mai cunoscute care se aflau în Hawaii, au reacționat fiecare cum a putut. Unii au încercat să ia legătura cu familia și prietenii, alții au început să se pună la adăpost și apoi au început să ia cu asalt rețele de socializare ca să afle ce se întîmplă. „Sunt în Hawaii și acum 45 de minute urma să mor din cauza unei rachete balistice și acum fac clătite. Viața e ciudată”, a spus muzicianul Darcy Hanneman, potrivit BBC. Ulterior, artista a adăugat: „Ne-am strâns sub o pătură într-o cameră din cărămizi, am închis ușile și am blocat geamurile. Ce faci când te gândești că urmează să mori? Haha! Dar a fost extrem dramatic.” Matt Lopresti, membru al Casei Reprezentanților din Hawaii, a dezlăuit în presa locală că el și familia sa s-au ascuns în cadă. „I-am luat pe copii, am luat proviziile de urgență, pe care le-am pus într-o încăpere cât mai în mijlocul casei, care este baia, și ne-am așezat în cadă. Ne-am rugat și am încercat să ne dăm seama ce naiba se întâmplă, pentru că nu am auzit nicio sirenă”, a spus politicianul. „Nu ai prea multe opțiuni într-o situație ca asta. Am făcut ce am putut, ce ne-au spus autoritățile să facem într-o astfel de situație, să fim pregătiți și asta am făcut. Sunt foarte nervos acum, pentru că nu ar trebui să fie posibilă așa ușor o astfel de greșeală uriașă”, a adăugat el. Brian Schatz, un senator din partea statului Hawaii, a scris pe Twitter că „ce s-a întâmplat astăzi nu are scuză. Întregul stat a fost îngrozit”. Actorul Jim Carrey a scris pe Twitter că tocmai se trezise când a primit notificarea.