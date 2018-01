METEO: Iarna dă târcoale. În următoarele zile va fi ger de până la -12 grade

10:20

Panică pe un aeroport din New York! Terminalul Aeroportului Internațional Newark din New York a fost evacuat în urma declanșării unei explozii de proporții, transmite dailystar.co.uk. Incidentul a avut locnoaptea trecută. Focul a izbucnit de la un transformator electric aflat în subsolul aeroportului. Pasagerii aflați în terminalul cel mai afectat au fost imediat evacuați de forțele