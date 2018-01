Relaţia incredibilă dintre Putin şi Leancă. Vezi ce fac împreună (FOTO)

05:30

Dell a prezentat la ediția din acest an a CES o… linie de bijuterii. Acestea sînt realizate din metale recuperate din plăci de bază reciclate, scrie The Next Web.Numită “The Circular Collection” (”Colecția Circulară” – n.r.), aceasta include inele și cercei din aur și opal. Pentru realizarea colecțiilor, gigantul electronicelor s-a aliat cu un magazin de bijuterii, respectiv Bayou with Love.