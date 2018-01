„Furtul miliardului și goana după putere pe noi ne-au adus la sapă, nu de lemn, dar de lut”

17:40

Federaţia Rusă a ameninţat cu „acţiuni de răspuns” la legea moldovenească anti-propagandă. Se va plânge la Consiliul Europei. E o lege care denotă politici „antiruseşti” şi „abateri tot mai grave de la normele democratice”, a comentat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul ambasador moldovean în SUA, Igor Munteanu, în prezent director al IDIS „Viitorul” de la Chişinău, a numit „propagandă curată” această reacţie a diplomaţiei ruse. Europa Liberă: Întâi de toate, de ce credeți că tocmai acum, iată, majoritatea și liderul acestei majorități a decis să aplice aceste interdicții?Igor Munteanu: „Eu citesc această decizie, mă rog, inclusiv urmată de promulgarea printr-un exercițiu de înlocuire a președintelui existent, transmițând competențele spicherului Parlamentului, evident, un truc, care izvorăște din practica constituțională din Republica Moldova, ca o încercare de a se dispensa de criticile care au răsunat în ultimii ani de zile, după care Republica Moldova promite multe lucruri, creează anumite intenții sau percepția unor intenții, dar nu realizează ceea ce promite. Și evident că coaliția de guvernare, având un deficit important de încredere, încearcă să ajungă din urmă trenul și să adopte, cel puțin, anumite decizii. Nu știu cum va fi aplicată această legislație și abia urmează să ne convingem de faptul că există seriozitate și capacitate instituțională de a pune în realitate, în practică aceste intenții, pentru că decizia este, din punctul meu de vedere, cerută de realitățile de pe teren. Federația Rusă are o politică extrem de agresivă în spațiul mediatic și practic a capturat controlul asupra minților oamenilor prin finanțarea generoasă a unor zeci și sute de portaluri și de televiziuni care funcționează în spațiul nostru, iar noi nu avem nicio politică riguroasă în această privință; avem o grămadă de certuri pe acest subiect, avem o grămadă de neînțelegeri asupra riscurilor existente, nu potențiale, și nu facem nimic.”Europa Liberă: Având în vedere că această interdicție apare la începutul unui an electoral și o campanie electorală în care mulți zic că democrații vor juca din nou cartea geopolitică, putem presupune că democrații aplică această măsură în același joc geopolitic pe care vor să-l desfășoare în campania electorală?Igor Munteanu: „În general, toate relațiile economice comportă un anumit gen de scenografie și de joc. Probabil că în rezerva de soluții pentru campania electorală democrații iau în considerare acest plan. Eu m-aș referi însă la problema de substanță. Problema de substanță este că noi suntem supuși unei agresiuni mediatice rusești, pe lângă importantele deficiențe la implementarea tratatului de prietenie și tratatului politic dintre Federația Rusă și Republica Moldova, acolo există foarte mari probleme. Și aceste probleme sunt legate de faptul că Federația Rusă privește R.Moldova ca o colonie a sa, pe care nu vrea s-o elibereze din îmbrățișarea sa de fier și aplică foarte multe instrumente neocoloniale, ca să zic așa, embargo economic, ca răspuns la dorința Republicii Moldova de a semna un Acord de Asociere; prezența trupelor rusești, care sunt considerate, prin decizia Curții Constituționale, o amenințare și o ocupare a teritoriului. Sunt foarte multe instrumente la care noi nu am găsit suficiente răspunsuri și nu am avut coeziunea internă pentru ca să răspundem și să construim respectul de care orice stat recunoscut la ONU ar trebui să se bucure.”Europa Liberă: Voi insista, totuși, încă un pic pe explicația oportunității acestei interdicții și vreau să vă întreb: Această interdicție luată acum ar putea avea și o conotație personală, adică voință a liderului acestei coaliții, Vlad Plahotniuc, care se pare că are un dosar, un proces pornit în Federația Rusă, foarte dubios e totul în jurul acestui proces, dar vi se pare că poate avea și o conotație personală?Igor Munteanu: „Cu siguranță, ar putea să aibă și o conotație personală, bizuindu-ne pe ceea ce cunoaștem sau pe partea vizibilă a lucrurilor, dacă lucrurile stau așa cum se raportează în presă, atunci liderul democraților, Vlad Plahotniuc, are o problemă pe care încearcă să și-o rezolve prin grăbirea unor procese, prin adoptarea unor legi care să limiteze influența rusească. Dar, în primul rând, să nu uităm de faptul că el este proprietarul unui consorțiu de televiziune, majoritatea cărora redifuzează posturile de televiziune. Va trebui să suporte și el niște pierderi prin redesenarea programelor; 2) va trebui să lovească și în aliatul său credincios, în socialiști, care de asemenea se bucură de niște licențe de difuzare sau redifuzare a programelor rusești și 3) va trebui într-un fel să recalculeze felul în care se va apăra de acum înainte de anumite atacuri din partea opoziției, pentru că odată ce spui „a”, trebuie să spui și „b”. Trebuie să renunți și la propaganda internă, care este difuzată pe larg și este practicată de anumite consorții și grupuri de presă.”Europa Liberă: Să vorbim acum despre reacția Rusiei. Deci, cum ziceam, Rusia amenință cu acțiuni de răspuns. Doamna Zaharova, care este purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, a acuzat partidul de guvernământ că promovează politici antirusești, a zis că trebuie să existe reacții nu numai din partea OSCE, ci din partea tuturor structurilor europene, pentru că e un atac la dreptul fundamental al populației privind accesul liber la informație. Unii zic că iată în acest punct Federația Rusă și ceea ce spune ea ar putea avea dreptate, pentru că aici s-ar întâlni părerea Federației Ruse cu cea a Occidentului în ceea ce privește dreptul la informație și că asta ar fi o limitare.Igor Munteanu: „Haideți să punem lucrurile în context. Ceea ce spune Zaharova este propagandă curată. În primul rând, ea acuză de rusofobie, atunci când toată lumea știe că, de fapt, Federația Rusă practică românofobia, încurajând curentele politice care sunt favorabile intereselor sale și finanțează aceste grupuri. Și asta se referă de la Partidul Socialiștilor până la Usatîi și până la regimul separatist care există în stânga Nistrului. Deci, să n-o facă pe prințesa pe bobul de mazăre această Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, pentru că Federația Rusă se comportă ca un elefant în porțelănărie. Toate acuzațiile, de fapt, ar trebui să și le atribuie sieși, pentru că Federația Rusă nu respectă convențiile și regulile de bază ale Organizației Mondiale a Comerțului, nu respectă tratatul politic dintre Republica Moldova și Federația Rusă, nu respectă acordurile suplimentare – avem peste 1.000 de acorduri semnate între Federația Rusă, inclusiv cu privire la protecția socială a emigranților. De câte ori am fost amenințați cu faptul că vor fi expulzați 300 de mii de muncitori moldoveni din Federația Rusă și o parte dintre ei s-au pomenit pe „listele negre” ale Federației Ruse, pe motive inventate. Deci, doamna Zaharova confecționează o realitate falsă pentru ca să ceară, probabil, anumite concesii din partea Republicii Moldova, pentru ca să ceară autorităților suverane ale Republicii Moldova să nu adopte decizii care îi reflectă interesele, pe baza faptului că interesele sale, ale Federației Ruse, prevalează. Nu sunt un mare admirator al Partidului Democrat și al coaliției de guvernare, dar vreau să vă spun că există spații în care Parlamentul trebuie să se comporte ca o instituție matură, care ia decizii suverane în corespundere cu interesele naționale. Și un interes național important este să reglementeze mai strict spațiul mediatic, pentru ca să asigure o reflectare mai obiectivă și mai lipsită de propagandă, importantele teme care frământă populația Republicii Moldova. Avem o populație extrem de dominată, fracturată de mesaje antioccidentale transmise prin presa rusă; avem regiuni, cum este Găgăuzia, în care acest spațiu de beligeranță contra centrului este alimentat inclusiv de aceste anumite tipuri de propagandă difuzată de presa rusă. Noi trebuie să avem suficientă rigoare pentru ca să aplicăm aceste legislații, pentru ca să împingem la practicarea deontologiei jurnalistice și pe jurnaliștii de limbă rusă și de limbă română, și de alte limbi din Republica Moldova, dar și să cerem rigoare din partea programelor de știri sau de divertisment, care sunt retransmise din alte țări. Odată ce Federația Rusă nu a semnat Convenția transfrontalieră europeană, respectiv, cu siguranță există suficiente argumente pentru ca programele pe care le produce să nu fie difuzate în Republica Moldova.”Europa Liberă: Ce facem cu propaganda internă?Igor Munteanu: „Trebuie s-o tratăm cu aceleași instrumente de disuadare, adică de combatere, așa cum privim și propaganda externă. Și pentru asta trebuie să avem suficientă decizie politică pentru ca să limităm finanțarea acestor televiziuni din surse offshore. Trebuie să știm cine sunt proprietarii reali, trebuie să detașăm partidele politice de deținerea controlului asupra televiziunilor, trebuie să cerem mai multă rigoare din partea jurnaliștilor, trebuie să învățăm și să educăm publicul să discearnă între știre și propagandă. Toate aceste instrumente oarecum s-au contopit, pentru că există un fel de război total, un război al tuturor împotriva tuturor, după Hobbes, în Republica Moldova în acest moment, ceea ce favorizează anumite forțe externe și eu sunt convins de faptul că o asemenea politică de rebalansare, de echilibrare a spațiului informațional este foarte importantă. De asemenea însă, dacă spunem „a”, trebuie să spunem și „b”. Odată ce avem curajul de a lansa legislația necesară pentru a ne proteja spațiul informațional, trebuie să avem aceeași atitudine pe domeniul relațiilor diplomatice. Să cerem Federației Ruse să-și onoreze angajamentele din 1999 de la summitul de la Istanbul, să reducem efectiv spațiul în care regimul separatist se consolidează. Ați văzut în ultimele luni de zile cât de mult s-au plimbat liderii separatiști la Roma, la Londra, la Tel Aviv, acum la Paris; acum este invitat la Strasbourg, iar autoritățile care primesc bani și reprezintă cetățenii acestei țări nu iau nicio atitudine față de aceste lucruri. Evident, Federația Rusă ne împinge spre un model de federalizare a țării, un model care nu este acceptat de populație. Să nu ne trezim ca cel din fabulă care încearcă să acopere cu căciula sa lucrul pe care vrea să-l fure. Avem nevoie de politici consistente pe domeniul securitate și apărare, la fel cum avem nevoie de rigoare pentru ca să facem ordine pe piața mediatică. Tot astfel trebuie să clarificăm situația cu companiile selectate în mod preferențial, pe criterii geopolitice, care pot exporta în Federația Rusă, luându-se în considerare doar afilierea lor politică față de Partidul Socialiștilor sau față de Autonomia Găgăuză. Sunt anumite lucruri care eu cred că ar trebui să servească autorităților Republicii Moldova pentru a contesta acest abuz sistematic comis față de cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova sunt abuzați nu doar prin acest instrument mediatic, dar și prin lezarea drepturilor lor de a fi tratați în mod respectuos de către Federația Rusă.”