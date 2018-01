Valeriu Munteanu cere ministrului Educației să anuleze diploma de Bacalaureat a lui Chiril Gaburici

11:31

Noii miniștri din Guvernul Filip au depus astăzi jurământul de învestire. Decretele au fost semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care exercită temporar interimatul funcției de președinte al țării. Astfel, noii membri ai Guvernului sunt: Chiril Gaburici – ministru al Economiei; Iurie Leancă – vicepremier pentru Integrare Europeană; Alexandru Tănase – ministrul Afacerilor Justiției; Tudor […]