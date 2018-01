Un bărbat din Bulgaria a ucis, în noaptea de Revelion, șase oameni

18:20

Valeriu Munteanu, vicepreședintele Partidului Liberal solicită, într-un demers adresat premierului Pavel Filip și ministrei Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc ca diploma de studii superioare obținută de proaspătul ministru al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici să fie declarată nulă. Munteanu mai cere ca lui Gaburici să-i fie retras titlul de licențiat în economie. Solicitarea lui Munteanu are la bază informațiile furnizate anterior de Procuratura Generală și Ministerul Educației, care anunța că diploma de 11 clase a Gimnaziului nr. 8 „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău, eliberată pe numele cetățeanului Gaburici Chiril, conținea introduse date false. Scandalul cu diploma fostului premier intră, astfel, într-o nouă etapă, scrie ZdG. Valeriu Munteanu amintește că la 10 ianuarie 2018, în funcția de ministrul al Economiei și Infrastructurii a fost învestit Chiril Gaburici, „despre care se cunoaște, cu certitudine, că a uzat de diploma de studii medii falsă pentru a fi admis la studii în instituții de învățământ superior. Astfel, urmare a interpelărilor noastre, la 29 aprilie 2015 Procuratura Generală ne-a informat că pe faptul săvârșirii de către cetățeanul Chiril Gaburici a infracțiunii de folosire a documentelor oficiale false a fost dispusă inițierea unei cauze penale (nr. 2015790085) pe motivul existenței unei bănuieli rezonabile că în diploma de 11 clase a Gimnaziului nr. 8 „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău, eliberată pe numele cetățeanului Gaburici Chiril, sunt introduse date false. În aceeași ordine de idei, la 19 martie 2015 ministrul Educației la acea vreme, Maia Sandu, a declarat în plenul Parlamentului, că în 1995, domnul Chiril Gaburici a promovat 3 examene de bacalaureat, dar la ultimele două nu s-a prezentat, respectiv nu a susținut în acel an examenele de bacalaureat și nu a obținut o diplomă de studii corespunzătoare. Având în vedere că admiterea la ciclul I de studii (licență) a fost posibilă doar în baza unei diplome autentice de liceu sau de școală medie, este evident că folosirea unui act fals pentru a fi admis la studii universitare invalidează aceste studii și duce la nulitatea actelor eliberate ulterior, inclusiv a diplomei de absolvire a studiilor superioare. În mod cert, actele juridice ulterioare admiterii la studii superioare în baza diplomei false sunt lovite de nulitate, deoarece au fost efectuate în baza unui act fals, ce nu putea produce efecte juridice”, scrie Munteanu, în solicitare. „Deși a expirat termenul pentru tragere la răspundere penală a cetățeanului Chiril Gaburici pentru folosirea în 1995 a actelor false, aceste documente rămân a fi ilegale și urmează a fi anulate, împreună cu efectele produse. În 2015 a fost dispusă clasarea cauzei penale pe cazul diplomei false a domnului Chiril Gaburici, dar acuzatorii de stat, nu au solicitat atunci ministerul Educației să anuleze diploma de studii medii a domnului Gaburici, ce s-a dovedit a fi falsă, ori există obligația legală de a se acționa pro-activ în vederea excluderii din circuitul civil a oricărui document fals. Reieșind din cele expuse, solicit ca DVS, în calitate de ministru al Educației, Culturii și Cercetării, să efectuați toate demersurile necesare pentru ca diploma de studii medii a cetățeanului Chiril Gaburici, obținută fraudulos, să fie anulată, iar în consecință și diploma de studii superioare să fie declarată nulă, cu retragerea titlului de licențiat în economie a domnului Chiril Gaburici. Având în vedere că Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017, stabilește la art. 16 , litera e) că poate fi membru al Guvernului doar persoana care are studii superioare, declararea nulității diplomei de studii superioare a cetățeanului Chiril Gaburici va duce, inevitabil, și la încetarea mandatului de ministru a domnului Gaburici. După realizarea acțiunilor legale de anulare a diplomelor de studii a domnului Gaburici, urmează să informați primul-ministru despre întrunirea condițiilor legale, ce atrag după sine încetarea mandatului unui ministru, în vederea excluderii acestuia din Guvern”, scrie fostul deputat, în demersul adresat Monicăi Babuc și lui Pavel Filip. Chiril Gaburici a fost învestit în funcția de ministru al Economiei și Infrastructurii miercuri, 10 ianuarie 2017, într-o ceremonie oficiată de premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, după ce Igor Dodon a refuzat numirea acestora. Chiril Gaburici şi-a anunţat demisia din funcţia de prim-ministru în iunie 2015, la o zi după ce a fost audiat de procurori în dosarul penal privind studiile sale şi la trei luni şi jumătate de la apariţia în ZdG a articolului „CV-ul necenzurat al premierului”, care a scos la iveală mai multe detalii necunoscute din trecutul acestuia. Acel articol a adus cu el mai multe întrebări, la care Gaburici s-a tot eschivat să răspundă, deşi era luat la întrebări la aproape fiecare apariţie publică. Iniţial Gaburici evita să vorbească despre examenele de bacalaureat, apoi despre diploma cu care a ajuns la facultate, pentru ca mai apoi să evite să răspundă dacă acea diplomă este sau nu falsă. Într-un final, singurul răspuns pe care a putut să-l dea opiniei publice a fost… demisia. Istoria studiilor lui Gaburici Dosarul de presă al studiilor premierului Chiril Gaburici a început la finalul lunii februarie 2015, aproape imediat după numirea sa în funcţie, atunci când, provocaţi în special de misterele din CV-ul proaspătului premier, care nu indicase date exacte despre studiile sale, inclusiv perioadele în care a învăţat la anumite instituţii de învăţământ, am început a căuta. Aşa am aflat că Gaburici a plecat de la Gimnaziul din Logăneşti, satul său de baştină, în 1992, pe când avea 16 ani, după ce absolvise acolo 9 clase, şi că tot în acel an a fost înmatriculat la Colegiul Republican de Microelectronică şi Tehnică de Calcul (CRMTC) din Chişinău, situat pe str. Mihail Sadoveanu. „Se vede că la ceva a susţinut, la altceva nu” Vineri, 27 februarie 2015, am fost la CRMTC, pentru a verifica dacă Gaburici a studiat sau nu la acea instituţie. Încă din hol ni s-a confirmat că premierul actual, deşi nu menţiona asta în CV, a făcut acolo clasele liceale. Unii ne-au spus că a învăţat bine, alţii că a avut probleme la „fizică şi matematică”. Directorul Colegiului, Constantin Ţaranovici, era în concediu, aşa că am discutat cu vicedirectorul, Gheorghe Zvezdenco, care era angajat la Colegiu pe când actualul premier învăţa acolo. Acesta ne-a spus că Gaburici a făcut clase liceale la CRMTC în anii 1992—1995 şi că, după examenele de BAC din 1995, a plecat. Iniţial, Zvezdenco era sigur că Gaburici ar fi obţinut diploma de BAC. Am solicitat să vedem notele cu care a plecat acesta, eventual, rezultatele de la BAC. Reprezentanţii Colegiului au căutat mai mult timp în registrul diplomelor eliberate de instituţie, fără însă a da de numele lui Chiril Gaburici. După lungi aşteptări, ni s-a spus că nu au găsit datele solicitate. Ni s-a recomandat să revenim luni, 2 martie. Aşa am şi făcut. Ajunşi luni, 2 martie, în cabinetul lui Gheorghe Zvezdenco, acesta ne-a declarat: „Vă spun cu certitudine că d-lui a studiat în perioada 1992—1995 şi a fost exmatriculat. A participat la examenele de BAC. Asta e cert”. Am insistat, pentru a obţine un răspuns mai clar, întrebând dacă premierul a primit diplomă de BAC. „El a participat la susţinere, dar, se vede că la ceva a susţinut, la altceva nu”, ne-a răspuns Zvezdenco, precizând că, în 1995, acestuia nu i-a fost eliberată diploma de BAC. 