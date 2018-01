Zeci de mii de locuitori ai țării au beneficiat de transport gratuit pentru a vizita Târgul de Crăciun din Orhei

15:15

Games of Thrones este unul dintre cele mai populare seriale din ultima perioadă. Deși până la sezonul următor mai avem de așteptat un pic, totuși acesta rămâne unul dintre cele mai populare subiecte printre internauți. Mai nou, am descoperit că acest subiect este discutat chiar și în mediul religios. Astfel pe un site ortodox am găsit o explicație de la un preot, conform căreia să vizionezi serialul „Games of Thrones" este un păcat.