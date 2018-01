Emoționant: Halterofilul paralimpic Ștefan Roșca și-a cerut iubita de soție

14:01

O familie de moldoveni a șocat locuitorii peninsulei Alaska deschizînd un magazin de produse europene Până de curând, locuitorii din Fairbanks, Alaska, erau nevoiți să meargă tocmai în Anchorage, cel mai mare orășel nordic, pentru a cumpăra din bunătățurile europene. Acum, însă, aceștia își pot delecta papilele gustative chiar lângă casa lor, datorită unei familii de moldoveni care au deschis un mic magazin local. Situat în Plaza Teddy Bear, mica afacere a Alei și a lui Stanislav Guțul, oferă o varietate bogată de produse din Europa de Est și din regiunile învecinate. Familia Guțul s-a mutat în Fairbanks din Bălți acum nouă ani. Ei au învățaț engleza, s-au angajat și au acum 3 copii. Totuși, ceea ce le lipsea era gustul irezistibil al produselor cu care au crescut în Moldova, transmite zugo. „Există întotdeauna ceva pe care îl dorești. Nu uitați de gustul mâncării, este ceva care intră în memorie și rămâne acolo", a declarat Ala Guțul pentru presa internațională. Știind că în orășelul în care locuiesc se află și alți europeni, soții Guțul au decis să-și deschidă o mică afacere, pe care au planificat-o timp de aproape un an. Localnicii au apreciat inițiativa lor chiar din primele luni de activitate. „Nu am avut ocazia să promovăm magazinul. Când am deschis ușile, am pus semnul și am spus: Să vedem cum funcționează. Poate că oamenii se vor opri înăuntru. În câteva zile, reacția oamenilor a fost: „Oh, ce-i cu acest EuroStyle?". Cred că numele i-a atras. Au început să vină o mulțime de oameni și să cumpere", a spus Ala. La deschiderea magazinului au venit zeci de oameni, printre care și primarul din FairBanks, Jim Matherly. Magazinul comercializează produse din Moldova, Rusia, Ucraina, Polonia, Croația, Belarus, Bulgaria, Lituania, Armenia, Turcia, Israel, Finlanda, Italia, Franța și Germania. În timp ce majoritatea produselor sunt importate direct din aceste țări, produsele proaspete, cum ar fi brânzeturile, carnea și pâinea, sunt fabricate în comunitățile americane specializate. „Considerăm că este foarte important să cumpărăm din produsele locale„, a spus Ala, explicând de ce produsele magazinului sunt achiziționate de vânzători certificați în locul unor giganți online ca Amazon. Deși stocul lor este variat, cuplul comandă doar aproximativ cinci bucăți de fiecare produs, atât pentru a asigura prospețimea, cât și pentru a economisi spațiu. „Cred că ceea ce le place la magazinul nostru este că primim livrări în fiecare săptămână. În fiecare miercuri obținem ceva și nu este doar un singur lucru. Este totul. Comandăm doar ceea de ce avem nevoie pentru săptămână", a spus Ala. Deși mulți s-ar gândi că produsele importate ar fi destul de scumpe, totuși, clienții magazinului spun că acestea au un preț relativ scăzut. De sărbători rafturile magazinului au fost golite de turiștii veniți în vacanță, lucru pe care nu-l aștepta familia Guțul. „Acesta a fost primul nostru Crăciun de când ne-am deschis și nu ne aștepatm la o cerere atât de mare din partea clienților. De obicei, duminica magazinul este închis, dar am decis să deschidem de la ora 11 până […]