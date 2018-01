FOTO. Vânzătorii ambulanți de au revenit pe străzile adiacente Pieței Centrale

14:30

Pentru a afla din care țări provin aprecierile pentru paginile de Facebook ale politicienilor autohtoni, am apelat la Facebook Like Checker, un instrument online care furnizează statistica numărului de like-uri după țările de unde acstea provin.În listă am inclus liderii tuturor partidelor parlamentare și a celor mai populare formațiuni extraparlamentare, conducătorii celor mai importante instituții în stat, precum și primarul Capitalei. Pe această cale, menționăm că liderul PCRM, Vladimir Voronin, nu are o pagină de Facebook.