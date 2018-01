"Forum" cu Mariana S. Țăranu (9.01.2018)

10:10

Frances McDormand a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film-dramă, pentru partitura din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 75-a ediţie a galei Globurilor de Aur, organizată duminică seară, la Los Angeles. La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate: Jessica Chastain ("Molly’s Game"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Meryl Streep ("The Post") şi Michelle Williams ("All the Money in the World"). Anul trecut, premiul i-a revenit actriţei Isabelle Huppert pentru...