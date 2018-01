Flux majorat de transport în Chișinău

13:10

Ani Lorak arata senzational in costum de baie Aflandu-se in cautarea soarelui pierdut, de cele mai dese ori, vedetele aleg sa intalneasca sarbatorile de iarna in cele mai calde tari. In plina iarna, Ani Lorak se rasfata la mare, intr-un piesaj paradisiac, alaturi de familia sa. A ales sa-si petreaca vacanta de iarna in Tulum, oras din Mexico, care detine una dintre cele mai frumoase si cautate plaje din lumea intreaga. Ani Lorak a pozat extrem de sexy, in diverse costume de baie, etalandu-si corpul de invidiat si bine lucrat. Vezi cat de bine arata interpreta pe litoralul mexican: #sun#mexico#love#soon#show#dive A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Jan 8, 2018 at 1:28pm PST Fetita Anei Lorak este deja mare si ii seamana foarte mult, Sophia este alaturi de parintii ei in magica vacanta in Mexico, familia are parte de mult soare, nisip alb si apa cristalina: