Primul Airbus Beluga XL a ieșit din uzina producătorului. Când va avea loc primul zbor

Primul Airbus Beluga XL a ieșit din mânile fabricantului. Primul său zbor va avea loc în această vară și are nevoie de 10 luni de teste înainte de a obține certificatele necesare pentru a putea să-și înceapă zborurile regulate, scrie jurnalul.ro. Citește mai departe… Source: Publika The post Primul Airbus Beluga XL a ieșit din uzina producătorului. Când va avea loc primul zbor appeared first on AutoStrada.md.

