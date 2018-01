Ford se află pe primul loc în topul vânzărilor pentru al optulea an la rând în SUA

Peste 2.5 milioane de autovehicule Ford au ajuns la clienții din SUA în 2017, constructorul american fiind deja obișnuit să își doboare propriile recorduri pe această piață, scrie automarket.ro. Citește mai departe… Source: Publika The post Ford se află pe primul loc în topul vânzărilor pentru al optulea an la rând în SUA appeared first on AutoStrada.md.

