General Motors are planuri mărețe. Vrea să obțină profit din vânzarea mașinilor electrice

Cei mai mulți constructori auto au început deja să investească masiv în dezvoltarea mașinilor electrice, însă măsurile lor sunt departe de a le aduce profitul în conturi, cel puțin deocamdată. Citește mai departe… Source: Publika The post General Motors are planuri mărețe. Vrea să obțină profit din vânzarea mașinilor electrice appeared first on AutoStrada.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Autostrada.md