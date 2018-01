Care este cea mai vândută mașină de lux din lume

Grupul german Mercedes-Benz şi-a păstrat în 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, graţie unui nou record de vânzări pentru al şaptelea an la rând, scrie digi24.ro. Citește mai departe… Source: Publika The post Care este cea mai vândută mașină de lux din lume appeared first on AutoStrada.md.

