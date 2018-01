(video) O mașină a luat foc pe strada Alexandru cel Bun din Capitală. În regiune se circulă cu dificultate

16:15

În fiecare an, de la începutul mijlocului lunii februarie până la mijlocul lunii martie, în Parcul Național Wapusk din Canada are loc un eveniment deosebit: ursoaicele își scot din bârloage micuții de patru luni. Daisy Gilardini este o artistă, care se specializează în fotografierea naturii, iar în acest an tânăra a hotărât să imortalizeze momentele speciale din Canada. Pentru a realiza sesiunea foto Daisy a avut nevoie de 13 zile și 117 ore de așteptare lângă bârlog. Temperatura aerului în acele zile era de minus 50 de grade Celsius.