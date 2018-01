Ziarul Financiar: Economia Republicii Moldova se desprinde încet, dar sigur de Rusia. Mai greu e cu politica

13:10

Marea Berieră de Corali din Australia este afectată de un focar de stele de mare, adăugând încă o primejdie pe lista lungă de amenințări care pot compromite definitiv această comoară naturală din Patrimoniul UNESCO.Înmulțirea scăpată de sub control a stelelor de mare a devenit o amenințare pentru coralii din acest paradis acvatic, au anunțat autoritățile australiene responsabile cu administrarea Marii Bariere de Corali, potrivit The New York Times, citat de digi24.ro.