În cadrul MAI ar putea fi creat un inspectorat nou. Vezi ce misiune va avea

Un incendiu a izbucnit, azi dimineață, la etajelesuperioare ale clădirii-turn Trump Tower din New York. Nicio persoană nu a fost rănită sau evacuată, iar incendiul ar fi fost luat sub control. Incendiul a început în jurul orei 7:00 dimineața (15:00 ora Chișinăului), iar locatarii clădirii nu au fost evacuați. Înainte de a-și asuma președinția Statelor