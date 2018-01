Vezi cum arată noul Audi Q8 complet dezgolit! Acesta este rivalul lui GLE Coupe şi X6

16:20

Numărul mașinilor electrice și hibride a depășit borna de 3 milioane la nivel global, iar estimările arată o creștere de cel puțin un milion de unități pe an începând chiar din 2018, scrie automarket.ro. Cei mai mulți producători auto au pornit în cursa “electrificării”, având deja în portofoliu modele 100% electrice sau cel puţin hybrid, The post Numărul de automobile electrice şi hybrid a ajuns la 3.000.000 pe tot globul! appeared first on Autoexpert.