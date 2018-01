Detalii picante despre relația foarte apropiată dintre Prințesa Diana și George Michael. Era foarte atrasă de el

10:40

Artistul american Justin Timberlake a lansat la începutul noului an primul single de pe cel de-al cincilea album al său „Man Of The Woods”. Piesa se numește „Filthy” și este un electro-funk. Clipul oficial de pe YouTube a adunat în doar două zile peste cinci milioane de vizualizări. În video, regizat de Mark Romanek, Timberlake […] Articolul (video) Justin Timbarlake lansează un nou single. Primul de pe albumul „Man Of The Woods” apare prima dată în Altfel.md.