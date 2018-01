Reporter cu Diana Spătărel, 07 ianuarie 2017 – 16:00

16:00

Sprâncenele late și tunsori dezordonate – sunt un must have pentru fashioniste în acest an. Specialiștii spun că anul câinelui de pământ aduce noi tendințe pentru femeile, care țin cu tot dinadinsul să țină pasul cu moda. Iar stiliștii afirmă că în acest an, în garderoba unei femei, trebuie să se regăsească neapărat o ținută […] Post-ul Tendințe pentru anul 2018. Recomandările specialiștilor apare prima dată în CANAL 2.