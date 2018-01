Începe săptămâna la teatru! Reportoriul spectacolelor de la Teatrul „Mihai Eminescu”

12:15

Niciodată nu ești destul de pregătit pentru activitățile noi, de asta, dacă ești o persoană care obișnuiește să treacă orice informație sau propunere prin multele filtre ale creierului, vei spune probabil „nu" la auzul ideii de a petrece Revelionul făcând hiking la munte. „E periculos, nu sunt în forma fizică necesară, nu voi putea face duș câteva zile, nu voi avea acces la internet să-mi felicit familia și prietenii" - am invocat o sută de motive pentru care nu aș fi acceptat să mă cațăr pe munți de Anul Nou, asta până când am zis „da" și am mers.