MoldStreet: Motivul pentru care re-exportul de mărfuri va continua să crească

23:10

Exclusiv online | www.realitatea.net este în posesia mai multor imagini rare cu Elvis Presley, unele dintre ele fiind publicate astăzi pentru prima dată. Fotografiile au fost scanate direct de pe negativele originale, iar site-ul Realitatea a decis să le scoată la lumină cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la naşterea legendarului artist american Elvis Presley ar fi împlinit, pe 8 ianuarie, 83 de ani. www.realitatea.net face o nouă reverenţă în memoria marelui cântăreţ şi le oferă cititorilor prilejul de a vedea alte fotografii rare, multe dintre ele publicate acum în premieră. Imaginile sunt valoroase pentru că au fost realizate în tinereţea lui Elvis Presley, ştiut fiind faptul că puţine negative originale au supravieţuit din acea perioadă. Să le luăm pe rând: 1. Imaginea 2 (1956): 1956 este anul în care Elvis Presley a "explodat". Celebritatea regelui rock'n'roll-ului se propagase dincolo de Statele Unite şi avea să îi aducă primul milion de dolari la finalul acelui an. Valoarea imaginii rare pe care www.realitatea.net o publică este sporită de faptul că a fost realizată de către celebrul artist foto de la Hollywood, Frank Powolny. De-a lungul prodigioasei sale cariere, Powolny a făcut fotografii de studio memorabile cu artişti fabuloşi ai acelor vremuri, precum Frank Sinatra, Humphrey Bogart, Shirley Temple şi Marilyn Monroe. La momentul realizării acestei fotografii, septembrie 1956, Elvis avea 21 de ani şi începuse filmările la "Love Me Tender" (20th Century Fox), primul său film. 2. Imaginile 3-5 (1960): În aprilie 1960, la o lună după ce a revenit din cei doi ani de armată, Elvis pleacă la Hollywood pentru primul său film de după întoarcere: GI Blues (Paramount Pictures). Fotografiile prezentate de realitatea.net au fost realizate pe 20 aprilie 1960 şi îl surprind pe regele rock 'n' roll-ului relaxat, dialogând cu jurnaliştii în trenul care l-a dus spre Los Angeles, acolo unde s-a turnat filmul produs de legendarul Hal Wallis (Soimul Maltez, Casablanca). Presley avea la acel moment 25 de ani. 3. Imaginile 6-11 (1961): La finalul lunii iulie a anului 1961, Elvis Presley începe filmările pentru cel de-al nouălea său film, din totalul de 31: "Follow That Dream". Să contextualizăm lucrurile: fără să ştie, regele rock'n-roll-ului susţinuse în primăvara acelui an ceea ce avea să fie ultimul său concert pentru următorii 8 ani. Izolat de fani, care nu îl mai puteau vedea decât în sălile de cinema, starul american și-a concentrat cariera din perioada 1960-1969 pe filme și pe albumele de studio. Cu puține excepții, albumele conțineau doar coloana sonoră a filmelor în care juca. Managerul său, Tom Parker, a fost cel considerat de către fanii lui Elvis drept principalul responsabil pentru izolarea idolului lor. Revenind la filmul Follow That Dream, fotografiile pe care www.realitatea.net vi le oferă acum, unele în premieră, îl înfăţişează pe Elvis Presley pe platourile de filmare, în diverse ipostaze, chiar și flirtând cu partenera sa. Imaginile au fost realizate în vara acelui an, 1961. Născut pe 8 ianuarie 1935, Elvis Presley a murit pe 16 august 1977, la reședința sa, Graceland, din cauza unui atac de cord, cauzat de o supradoză de medicamente. Avea numai 42 de ani.