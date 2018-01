Toyota renunţă la vânzarea versiunilor diesel ale maşinilor din propria gamă în Italia

Biroul italian al mărcii Toyota, unul dintre cele mai importante pe care constructorul japonez le are în Europa, a decis să renunțe complet la vânzarea versiunilor diesel (Yaris, Auris și RAV4) ale autoturismelor din propria gamă. Citește mai departe… Source: Publika The post Toyota renunţă la vânzarea versiunilor diesel ale maşinilor din propria gamă în Italia appeared first on AutoStrada.md.

