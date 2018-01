Accident GRAV în sectorul Botanica al Capitalei. Un șofer, transportat de urgență la spital (FOTO)

17:45

Biroul italian al mărcii Toyota, unul dintre cele mai importante pe care constructorul japonez le are în Europa, a decis să renunțe complet la vânzarea versiunilor diesel (Yaris, Auris și RAV4) ale autoturismelor din propria gamă.