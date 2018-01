Candu sau Filip vor prelua temporar atributiile lui Dodon

11:10

Republica Moldova este pregătită pentru mai multe investiţii, declară Premierul Pavel Filip Republica Moldova este pregătită pentru mai multe investiţii, atât din partea capitalului autohton, cât şi străin. Există toate motivele pentru a avea încredere în perspectivele de business ale ţării noastre. Declaraţia a fost făcută de Prim-ministrul Pavel Filip într-un interviu pentru MOLDPRES. Potrivit şefului Cabinetului de miniştri, rezultatele economice obţinute de ţara noastră în ultimul an vorbesc de la sine. „Avem creştere economică de 3,5-4% estimată pentru 2017. Conform datelor pentru prima jumătate a anului trecut, investiţiile au sporit cu 2,5%; pentru perioada ianuarie – octombrie, avem o creştere de circa 18% a veniturilor bugetare. Fiscul a înregistrat venituri mai mari cu 2,3 miliarde în ultimele 10 luni ale lui 2017, adică un plus de 25%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Pentru mediul de afaceri am redus cu circa 60% numărul de autorizaţii, permise şi licenţe şi am redus numărul entităţilor cu funcţii de control de 3 ori, de la 58 la 18. Am continuat să sprijinim micii antreprenori prin programe de tip PARE 1+1, PNAET, Fondul de Garantare a Creditelor, Programul "Femei în Afaceri". Am crescut în același timp atractivitatea Zonelor Economice Libere. Relaţia instituţională foarte bună cu FMI ne-a permis restructurarea sectorului bancar şi consolidarea bazelor creşterii economice", a opinat Filip. El a adăugat că investitorii se pot uita la cifrele macro, la reformele adoptate, dar şi la semnalele de încredere transmise de partenerii internaţionali. „Toate evaluările sunt pe plus, iar perspectiva este una pozitivă. Republica Moldova este pregătită pentru mai multe investiţii, atât din partea capitalului autohton, cât şi străin. Există toate motivele pentru a avea încredere în perspectivele de business ale ţării noastre", a conchis Premierul. Sursă: moldpres.md