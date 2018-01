(foto) Turiști, prinși de avlanşă în Munţii Făgăraş

17:00

Află totul despre ce s-a întâmplat la cea de a șasea ediție ELLE Style Awards: cine a câștigat, ce au purtat vedetele tale preferate și alte detalii stylish din culisele petrecerii anului! Plus cum am sărbătorit 20 de ani de existență în România! TOP 15 Cele mai stylish botine ale sezonului 4 trenduri care rămân în 2017 & 4 trenduri care se vor purta și în 2018 Ce vom purta în 2018 Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Merită să îți faci breton, iar aceste imagini te vor convinge cu siguranță! Trucuri folosite de toate femeile care arată perfect, indiferent de vârstă Trucuri simple pentru a calma părul electrizat, în sezonul rece Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Tot ce trebuie să știi despre Golden Globe Awards 2018 Cum și-a sărbătorit Alexandra Dinu ziua de naștere Delia, vacanță superbă în India (GALERIE FOTO) Da share bucuriei de a darui cu #Giftie 7 semne de infertilitate despre care nu știai 6 beneficii ale antrenamentului de dimineață Rețete de mic-dejun fără gluten, foarte gustoase & sănătoase Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Simona Halep a câștigat finala de la simplu a turneului de la Shenzhen Predicții – cine va câștiga la Globurile de Aur 2018 Ultimul sezon din Game of Thrones NU va apărea până în 2019 Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 ianuarie 2018 Cele mai impulsive zodii Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 ianuarie 2018 Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Cum sa-ti aranjezi sufrageria pentru Craciun Design Addict (P) Cum decorezi o masă festivă într-un mod minimalist Da share bucuriei de a darui cu #Giftie #ELLETeam: Cum să porți sacoul cu paiete, în 2 stiluri diferite, cu Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun (VIDEO) Q&A cu Maurice Munteanu – Episodul #22 – Ce piese îți poți cumpăra de la designerii români ELLE a încercat… look-uri Gerard Darel (VIDEO) Da share bucuriei de a darui cu #Giftie Istoria parului facial este fascinanta. In Egiptul antic, era un lucru la moda ca barbatii de rang inalt sa isi lase parul sa creasca pe barbie. Regii si reginele sustineau barba falsa (de metal), ca un semn de suveranitate. De asemenea, cavalerii englezi purtau o armura speciala ce permitea mustatii sa iasa la vedere, iar in zilele de azi, in India, barbatii ce fac parte dintr-o clasa de mai de jos, posteaza selfie cu mustati cu scopul de a rasturna aranjamentele pec lasele sociale. Pe scurt, parul facial poate reflecta valori politice si sociale, dar in primul rand, acesta poate fi foarte, foarte sexi. Conform cercetarilor stiintifice, exista 5 motive principale pentru care femeile prefera barbatii cu barba si mustata: Conform unui sondaj de peste 2500 femei peste 60% dintre acestea aui spus ca prefer barbatii cu par facial. Din 1500 de femei, sondajul a aratat ca acestea prefer barba in locul mustatii. Doar 6,44% din acestea prefera barbatii doar cu mustata, 43,27% prefer barbatii doar cu barba iar majoritatea, de 50,29% prefer barbatii ce au si barba si mustata. Conform unul studiu realizat de “Journal of Evolutionary Behaviour“, femeile au fost impartite in 3 grupuri. Fiecarui grup i-au fost aratate poze cu barbate in diferite faze ale cresterii barbii. Celor 3 grupuri li s-au aratat poze cu barbati fara pic de barba, barbati cu putina barba(aproximativ 5 zile de crestere), barbati cu barba dupa aproximativ 10 zile de crestere si barbati cu barba mare. Conform parerilor femeilor, barbatii cu barba de 5 zile te duc cu gandul la barbate “de o aventuraa de o noapte”, barbatii cu barba de 10 zile nefiind foarte departe. Femeile considera ca barbatii cu barba mare lasa impresia de maturitate, de faptul ca sunt capabili sa mentina o relatie serioasa si mai tarziu sa intemeieze o familie. Cu toate ca lungimile diferite de barba aduc pareri diferite in randul femeilor, parul facial transmite un “vibe” masculin. Alt studio publicat in 2016 in “ Journal of Evolutionary Biology “ afirma faptul ca femeile considera ca barbatii cu par facila nu au doar un plus de masculinitate, ci sunt si mai increzatori in sine, mai harnici, mai generosi si mai sinceri decat barbatii ce nu au par facial. Conform studiului prezentat mai sus, lungimea barbii poate spune multe despre un baiat. Din ceea ce scrie in Medical Daily, cercetatorii de la Universitatea din North Wales, Australia, au intrebat 351 femei si 177 barbati heterosexuali sa voteze fiecare stadiu de crestere al barbii pentru “ atractivitate, masculinitate, sanatate si potential de parinte “ . Interesant, barbatii cu barba crescuta de 10 zile au fost votati ca fiind cei mai atractivi, pec and barbatii cu barba crescuta de 5 zile au obtinut cel mai mic scor la toate categoriile, atat din partea femeilor cat si a barbatilor. Intrucat barbatii cu barba au inconstient (sau constient) cea mai ridicat “vibe“ masculin, nu e de mirare faptul ca au, de asemenea, stofa de tatici buni. Un studio din “Evolution & Human Behaviour“ arata ca femeile sunt mai predispuse la a considera un barbat cu barba ca fiind un tatic mult mai bun decat unul fara barba, de asemenea considera ca are un aer protector si este dispus sa investeasca in iubirea si educatia copiilor sai. Text: Monica Andrei Foto: Instagram Care e primul lucru pe care îl faci dimineața? Islanda devine prima țară ca va pedepsi potrivit legii diferențele salariale dintre femei și bărbați. Fanii acestor vedete nu ar trebui nici măcar să încerce să facă poze cu niciunul dintre aceste staruri, pentru că, conform spuselor lor, cel mai probabil, te vor refuza.