Reporter cu Diana Spătărel, 5 ianuarie 2018 – 16:00

17:00

Primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoacă, rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani, după ce procurorii anticorupție au cerut să-i fie prelungită măsura preventivă cu încă 30 de zile. Astfel, Chirtoacă poate să se deplaseze prin ţară, dar nu are dreptul să o părăsească.