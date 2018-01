În Moldova va fi creat Registrul Naţional al poluanţilor

17:40

Cea mai mare parte din bani, adică 618 milioane de lei sunt cheltuieli curente, iar mai mult de jumătate din această sumă sunt cheltuieli de personal, scrie Bizlaw.În același timp, sunt planificate pentru investiții capitale în active materiale în curs de execuție 222,7 milioane de lei. Pentru reconstrucția a șase sedii a judecătoriilor, inclusiv al celei din Chișinău, sunt planificate 50 de milioane de lei. Pentru reconstrucția și construcția penitenciarelor sunt prevăzute 172,5 milioane de lei. Cea mai mare parte din bani – 146,7 milioane de lei sunt planificați pentru Proiectul ”Construcția penitenciarului din municipiul Chișinău”.Consiliul Superior al Magistraturii are un buget în sumă de 387,2 milioane de lei, pe când Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – 9,7 milioane. În acest an este pentru prima dată când CSP are prevăzut un buget separat. Procuratura Generală intenționează să cheltuiască 322,3 milioane de lei.