Câți bani ne-a costat comoditatea pe patru roți a parlamentarilor în 2017

12:40

O lamă de ras roz sau albastră se pare că face diferența la preț. „Pink tax” sau taxa roz, adaosul la preț pentru produsele destinate femeilor, nu este demult o noutate, iar denumirea vine de la culoarea în care, tradițional, producătorii colorează sau ambalează produsele feminine. În întreaga lume, femeile ajung să arunce mai mulți bani decât bărbații pe produse de îngrijire personală, lenjerie, tunsori sau haine. Am încercat să vedem cum stau lucrurile în Chișinău și am mers în câteva supermarketuri pentru a fotografia produsele de același fel, însă din diferite game: masculin și feminin. Am parcurs cu vederea și câteva servicii sau produse prestate online. Iată ce am descoperit.