Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a sistat temporar activitatea din cauza ceții dense

Pavel Filip: Anul 2018 va fi crucial pentru Republica Moldova Interviu acordat Agenţiei Informaţionale de Stat MOLDPRES de către Prim-ministrul Republicii Moldova Pavel Filip. Întrebare: Cum aţi defini anul 2017 în raport cu 2016 şi ce va însemna 2018 pentru activitatea Executivului? Pavel Filip: Am spus-o de multe ori, iar rezultatele mi-au dat dreptate: după un 2016 în care am stabilizat ţara, 2017 a fost un an al consolidării. Avem creştere economică, avem o sporire a veniturilor şi a investiţiilor. Am întărit relaţia cu UE şi SUA şi am venit cu reforme structurale care ne-au adus mai aproape de obiectivul nostru european. Vreau ca 2018 să fie anul dezvoltării, iar măsurile pe care le luăm să se resimtă mai rapid în calitatea vieţii oamenilor. Prin rezultate putem crea mai multă încredere şi solidaritate. Pentru a trece la nivelul următor şi a face faţă provocărilor unei regiuni complicate, vreau să îi avem pe cetăţeni mai aproape de actul de guvernare şi să le explicăm mai bine de ce măsurile întreprinse sunt cele corecte. Anul acesta este unul crucial şi vă asigur că întreaga echipă guvernamentală va călca pe acceleraţie – avem motive de mulţumire pentru ultimii doi ani, dar putem şi vrem mult mai mult. Î.: La sfârşitul lunii ianuarie se împlinesc doi ani de când aţi preluat guvernarea. În plus, anul 2018 îl începeţi cu un cabinet radical schimbat şi un număr redus de ministere. Care sunt realizările de care sunteţi mândru şi domeniile unde credeţi că nu a fost atins un progres suficient? R.: Reforma Guvernului arată că se poate obţine mai mult cu resurse reduse: am riscat politic, dar am câştigat în eficienţă. Noua echipă guvernamentală are parte de o structură mult mai funcţională, iar aşteptările sunt şi mai mari. Stă în puterea noastră să facem din 2018 un an model de guvernare în interesul cetăţenilor. În ultimii ani am reuşit să creştem constant pensiile şi salariile. Pensiile s-au majorat cu 10% în acest an, iar în urma recalculării prin noua lege a pensiilor, peste 150.000 de pensionari au primit mai mulţi bani. Salariul minim a fost şi el majorat la 2380 lei, cu 11% mai mare decât în 2016, iar veniturile profesorilor au crescut de două ori în acest an. În plus avem şi o sporire a investiţiilor străine — amintesc aici companiile Draexlmaier, Gebauer & Griller, Fujikura, Sumitomo sau Coroplast, care înseamnă în total peste 100 de milioane de dolari şi duc la crearea a mii de locuri de muncă. Nu pot să nu punctez şi realizările obţinute în procesul de debirocratizare şi digitalizare, care aduc beneficii atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul de afaceri. Mai mult, reformele structurale sunt cele care au schimbat şi vor schimba definitiv performanţa guvernării în Republica Moldova. Vorbeam despre reforma Guvernului şi reforma pensiilor, dar la fel de importante sunt reforma Codului Muncii, a sectorului bancar, a legislaţiei anticorupţie, a sistemului de educaţie. Mă bucur foarte mult că avem încrederea şi susţinerea partenerilor din Vest. Nu a fost uşor […] Record Pavel Filip: Anul 2018 va fi crucial pentru Republica Moldova apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.