Moscova: O moldoveancă a fost bătută cu fierul de călcat și rănită cu sabia

23:30

Un bărbat de 65 de ani a fost ucis, miercuri, într-o staţie de metrou din Brooklyn, New York. Acesta a fost lovit și aruncat pe șine de către un adolescent care vorbea incoerent în stație, scrie New York Times citat de mediafax.ro. Un martor a alertat un ofiţer de poliţie prezent în staţia de metrou, […]