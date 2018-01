De ce naşterea în R.Moldova devine adeseori o experienţă traumatizantă

08:50

Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, H.R. McMaster, a declarat într-un interviu cu Vocea Americii pe 2 ianuarie că unul dintre obiectivele cele mai importante pentru apărarea securității națioanale a Americii este să dea în vileag modul insidios prin care Rusia s-a amestecat în alegeri în lumea întreagă pentru a o împiedica să se mai amestece din nou in procesele democratice din alte țări. McMaster susține că Moscova s-a amestecat cu siguranță în alegerile americane prezidențiale și că foloseste „o strategie foarte sofisticată”, prin dezinformare și propaganda și prin rețelele de socializare, „pentru a polariza societătile și pentru a învrăjbi comunitățile una împotriva celeilalte și pentru a le șubrezi”. In interviul cu Vocea Americii, înaltul official al Casei Albe a vorbit și despre lipsa de credibilitate a declarațiilor Moscovei într-o serie de situatii – precum cele referitroare la prezenta militarilor rusi în Crimeea si în estul Ucrainei sau cele despre prăbușirea avionului malaiezian, ca și cele referitoare la folosirea armelor chimice de catre regimul din Siria. In opinia consilierului pe probleme de securitate naționala al președintelui american, Statele Unite ar trebui să dezvăluie „comportamentul destabilizator al Rusiei”.