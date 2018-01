Viorel Cibotaru: Buldozerul PD-ist a demolat administrația locală din Bălți

09:00

Caz înfiorător la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. O femeie ar fi fost lăsată să nască în veceul instituției O femeie ar fi fost lăsată să nască în veceul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. O scrisoare anonimă a devenit virală pe rețelele de socializare, în care femeia scrie prin ce chinuri groaznice ar fi trecut acum două săptămâni, când a născut prematur în instituția medicală. Potrivit femeiei, se afla la termenul de doar 21 de săptămâni, iar medicii i-au diagnosticat copilul cu malformații. Aceasta spune că personalul medical ar fi neglihat-o, iar asistenta medicală a avut un comportament inumat față de ea. „Aşa m-am chinuit 23 ore. Soră medicală a întrat o dată și mi-a adus sudna, spunându-mi : «hai poate rabzi până la 8 ca să vină medicii, să nu naști la mine». Mă rugam la Dumnezeu să nu nasc chiar, mă temeam să nimeresc pe mâna ei. A mai întrat la 3 noaptea la mine și a început a striga: „și raji? Sperii alte fete!””, scrie femeia. Consultantul UNDP Moldova, Dumitru Sliusarenco afirmă că i-a oferit fetei consultanța juridică primară. „Fata e tare speriată și se fac multe presiuni asupra ei acum. Ea are nevoie de ajutor și susținere, iar oamenii care se fac vinovați de aceste chestii oribile trebuie trași la răspundere”, a scris Sliusarenco pe pagina sa de Facebook. Menționăm că deocamdată istituția nu a venit cu o reacție la acest subiecte. Mai jos reproducem textul postării publicate pe rețelele de socializare: „Vreau să fac auzită această istorie, ca să ajungă la ochii fiecăruia… Scriu această postare nu pentru ca să fiu miluită, ci să știe lumea ce se întâmplă la CENTRUL MAMEI ȘI AL COPILULUI!!! În urmă cu 2 săptămâni am fost nevoită să nasc, de fapt să chemăm nașterea (termen 21 săptămâni). Inițial am ajuns cu dureri de burtă la urgenţă, doamna de gardă m-a alungat acasă, cică tot bine. Noaptea iar m-a luat ambulanţa. Am fost internată, de sâmbătă până luni nici nu se apropiau de mine, au văzut în istorie că îngerașul meu e foarte bolnav și au așteptat până luni. Luni doamna Fuior mi-a confirmat patologiile și deja s-a început procesul. Am trecut prin iad și scriu cu lacrimi în ochi. M-au trimis să îmi cumpăr pastile care îmi cheamă nașterea. Prima pastilă am băut-o și am așteptat o zi. Menționez că nu mâncasem 2 zile. A doua zi m-au trezit la 6 dimineața și mi-au zis să pun sub limbă o pastilă, în 5 minute s-au început durerile, peste jumate de oră încă una, am luat în total 4 pastile. Aveam dureri groaznice. Nimeni nici nu întra în cameră. Eram doar cu o fată, care trebuia să se ducă acasă, dar a rămas cu mine, văzând atârnarea lor. Peste 2 ore mi-au pus încă 2 pastile sub limbă. Vărsam verde, fată care era cu mine a fugit să îi cheme, iar din coridor am auzit: «șap și dacă varsă, nu poate ieși până la baie?» ok…. Mi-au pus […] Record Caz înfiorător la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. O femeie ar fi fost lăsată să nască în veceul instituției apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.