Astăzi în Moldova și în lume

08:00

Mai mulți comentatori politici fac previziuni pentru 2018. Editorialistul Ziarului Naţional Nicolae Negru anticipează amânarea până în februarie 2019 a alegerilor parlamentare şi spune că acest lucru are fi favorabil guvernării democrate care „bate toate recordurile negative în aprecierile alegătorilor”. Un posibil pretext de amânare a scrutinului este, spune Negru, referendumul de anulare a sistemului electoral mixt, inițiat de un grup de ONG-uri. „Referendumul va avea loc, însă va eșua din cauza boicotului PD, PPEM și PSRM”, susţine Negru. El mai anticipează că atât premierul Filip, cât şi preşedintele Dodon îşi vor duce la bun sfârşit mandatul. O altă prognoză a comentatorului e că guvernarea va înscrie obiectivul integrării europene în Constituție, iar criza în relațiile cu Moscova se va adânci. Nicolae Negru mai afirmă că tabăra proeuropenilor va continua să crească, iar cea orientată spre Rusia – să scadă, fapt care va afecta și popularitatea lui Dodon, și potențialul electoral al PSRM.O eventuală întârziere cu trei luni a alegerilor parlamentare în Moldova este sugerată şi de analistul român Iulian Chifu, într-o amplă analiză a politicii globale publicată pe deschide.md. În contextul scrutinului analistul anticipează probleme „în cazul unei modificări substanţiale a situaţiei majorităţii sau unei dificultăţi de a forma o majoritate pro-europeană”. Chifu aminteşte că la Chişinău sunt două componente europene: una la guvernare, alta în opoziţie, care sunt (…) în opoziţie puternică una cu alta. „Vom vedea când vor fi stabilite aceste alegeri, vom vedea rezultatele şi mai ales negocierile care vor duce la o formă sau alta”, notează, între alte Iulian Chifu.Comentatorul Dumitru Spătaru scrie pe tribuna.md despre ce va diviza clasa politică din Moldova în anul electoral 2018. Divizările anticipate de autor sunt: cea între unionişti şi statalişti, cea între pro-ruși și pro-europeni, cea între adevărații pro-europeni și putere şi în sfârşit cea între guvernare și forțele anti oligarhice. „Cert este că 2018 nu va fi o excepție de la tradiția ce s-a stabilit deja și care arată că polarizările și divizările sunt inevitabile în ani electorali”, concluzionează Dumitru Spătaru.Politologul Dionis Cenuşă scrie în analiza sa săptămânală pentru agenţia de presă IPN despre preluarea prin rotație de către Bulgaria a președinției Uniunii Europene și implicațiile pentru Republica Moldova. După părere sa, „nici Moldova și nici alte țări din Parteneriatul Estic nu au de pierdut nimic din concentrarea Bulgariei asupra Balcanilor de Vest pe durata a șase luni. Excepție pot fi acele situații neplăcute când o reformă abandonată sau incompletă în țări ca Moldova poate determina UE să schimbe destinația asistența financiare, inclusiv în favoarea Balcanilor”. Politologul mai notează că președinția Bulgariei „nu va produce schimbări radicale, pe termen scurt, asupra status-quo-ului Parteneriatului Estic. Cel din urmă depinde în proporție absolută de calitatea guvernanței interne din regiune, dar și de acțiunile Rusiei”. Portalul moldNova.eu publică opt promisiuni ale premierului ale prim-ministrului Pavel Filip pentru 2018 desprinse dintr-un amplu interviu acordat în ajun de Filip postului Publika TV. Reforma administrativ teritorială nu-și va găsi finalitate în 2018. Fiind un an electoral, cetățenii, clasa politică și reprezentanții autorităților publice locale, „nu cred că vor fi foarte entuziasmați să vorbească despre această reformă”, a recunoscut Filip. El a promis în schimb că vor fi reparate mai multe drumuri şi că acest domeniu de rând cu educaţia şi justiţia sunt prioritare. Premierul a mai promis că reformele necesare vor avansa, iar „sprijinul din partea UE va fi şi mai mare”. Premierul a mai afirmat că își dorește elaborarea unui plan de ameliorare a relațiilor cu Rusia în anul 2018. Filip a mai dat asigurări că guvernul nu se va implica în campania electorală pentru parlamentare. Anul electoral 2018 va fi un an dificil, anticipează şeful statului Igor Dodon într-un interviu pentru postul public de televiziune Moldova1. „Sper foarte mult că cel puțin la sfârșitul anului va fi un an de compromisuri politice și de creare a unui Guvern nu pro-european, nu pro-rus, dar pro-Republica Moldova”, a spus Dodon. El și-a mai exprimat speranța că după alegerile parlamentare va fi găsită o soluţie politică pentru rezolvarea problemei transnistrene şi că va fi modificat sistemul de guvernare în Republica Moldova. „În pofida tuturor greutăților care ne așteaptă în anul 2018, eu sunt ferm convins că va fi un an de cotitură în sensul bun pentru noi, pentru cetățenii acestui stat”, a punctat președintele Igor Dodon.Ex-ministrul Finanţelor şi expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruţa trece în revistă „șapte minciuni” asupra cărora au insistat autoritățile în 2017. Una din ele ar fi că schimbarea sistemului electoral va da dreptul cetăţenilor să-şi aleagă şi să-şi retragă alesul, scrie Negruţă într-o însemnare pe blogul său preluată de TV8.md. Alte neadevăruri, după părerea lui Negruţă, e că autorităţile ar fi pro-europene şi că ar fi realizat încă prin vară aproape în totalitate foile de parcurs care și le-au asumat. Expertul trece în listă şi proiectele controversate privind ”amnistia capitalurilor”, ”cetățenia contra investiții” şi ”de-criminalizarea celor 90% de onești” care potrivit autorităților ar face Republica Moldova să înflorească. „Autorități rătăcite în propriile minciuni” notează pe final Veaceslav Negruţă.